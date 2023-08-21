Путин поприветствовал участников VIII Международного молодежного форума Евразия Global

Глава государства отметил востребованность этого мероприятия для молодежи Евразийского континента

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Международного молодежного форума Евразия Global, проходящего в Оренбурге, отметив востребованность площадки для делового и дружеского общения молодежи государств Евразийского континента. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал востребованной площадкой для делового и дружеского общения молодежи государств Евразийского континента. Традиционно в форуме принимают участие лидеры молодежных организаций, журналисты, предприниматели, дипломаты, студенты из разных регионов России и ряда зарубежных стран", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что в 2023 году к единой, сплоченной команде присоединятся школьники - представители "Движения Первых". Он также отметил глубокий, неподдельный интерес участников к общемировым проблемам, их приверженность высоким духовно-нравственным ценностям, идеалам свободы, добра и справедливости.

В приветствии президента отмечается большая и насыщенная программа форума, в которой отражены вопросы развития международных гуманитарных, образовательных связей, а также популяризации русского языка и русской культуры. "И конечно, вы уделите приоритетное внимание такой важной теме, как подготовка к Всемирному фестивалю молодежи, который состоится в 2024 году", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдет в творческом ключе, а идеи, предложения, концепции участников обязательно будут реализованы, воплотятся в реальные дела и начинания. Он пожелал участникам форума успешной работы и всего самого доброго.