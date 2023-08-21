В Артиллерийском музее откроют мемориальный комплекс к 80-летию освобождения Ленинграда

Главной составляющей мемориала станет железобетонная огневая точка, которую привезли с Синявинских высот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, откроют на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор музея Валерий Крылов.

"Мы уже вступили в программу, и на днях собираемся ее выполнить, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. И 8-го числа [сентября], в трагический день, когда замкнулось кольцо, мы открываем новый мемориальный комплекс, посвященный 80-летию полного освобождения", - рассказал Крылов.

Главной составляющей мемориала станет железобетонная огневая точка, которую привезли с Синявинских высот. Во время битвы за Ленинград эти высоты к востоку от города, на побережье Ладожского озера, были местом ожесточенных боев между советской и немецкой армиями.

На открытие мемориала, отметил Крылов, 8 сентября планируется пригласить ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. "Уверен, это будет первое такое действие в городе на Неве в приближении великой даты 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады", - добавил Крылов.

В 2023 году исполнилось 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг непокоренного города, а 27 января 2024 года будет отмечаться 80-летие его освобождения от блокады.