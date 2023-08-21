21 августа, 15:51
Беспорядки во Франции

СМИ: во Франции часть школ не восстановят после погромов к началу учебного года

Как сообщила радиостанция RTL, задержки в восстановлении зданий связаны с сильным ущербом и длительным оформлением страховых выплат

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Около 40 школ, поврежденных в ходе беспорядков во Франции в конце июня и начале июля, не будут восстановлены к началу учебного года 4 сентября. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.

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По ее данным, задержки в восстановлении зданий связаны с сильным ущербом и длительным оформлением страховых выплат.

RTL не приводит точное число детей, которые будут вынуждены начать учебный год в других школах, но отмечает, что речь идет о нескольких сотнях учащихся главным образом начальных школ.

Власти намерены оборудовать некоторые классы в столовых школ, которые не пострадали. Также планируется возведение временных строений, где можно будет проводить занятия. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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