В Северной Осетии пройдет фотовыставка о жизни вошедших в состав России новых регионов

Экспозиция откроется 25 августа в 12:00

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца" журналиста, кавалера ордена Мужества Александра Малькевича пройдет в Северной Осетии 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"25 августа в 12:00 во Владикавказе на проспекте Мира и в районе набережной напротив гостиницы "Владикавказ" откроется фотовыставка известного российского журналиста, первого заместителя председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, кавалера ордена Мужества Александра Малькевича", - говорится в сообщении.

Экспозиция под названием "Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца" расскажет о жизни вошедших в прошлом году в состав РФ новых регионов. Представить свои работы во Владикавказе приедет сам автор. В портфолио журналиста - около 150 распечатанных и 300 мультимедийных фоторабот. Проект реализован фондом развития новых медиа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По словам Малькевича, проработав долгое время в Запорожской области, он отметил вклад Северной Осетии в восстановление мирной жизни в новых регионах. Журналист лично знаком с бойцами добровольческих батальонов "Шторм. Осетия" и "Алания", не раз был в их расположении и видел, с каким уважением и благодарностью относятся к военным люди, живущие в Запорожской области.

"И я не просто давно знаком с [главой Северной Осетии] Сергеем Ивановичем Меняйло, я видел его в деле, в том числе и в Запорожской области. Причем каждый раз наши встречи на освобожденных от укронацизма территориях происходили спонтанно, случайно, потому что свои поездки он не афиширует, предпочитая заниматься делом - помощью людям. Именно поэтому мне показалось важным рассказать жителям республики о том, какую роль их соотечественники играют в борьбе за мир без фашизма и как сегодня живут наши новые регионы", - отметил Малькевич.

Фотовыставка уже прошла в Санкт-Петербурге, Пятигорске, Воронеже, Сочи, Красноярске, Казани, Омске, Дамаске (Русский дом, САР), Анкаре (Русский дом, Турция). После открытия выставки во Владикавказе Александр Малькевич отправится в Самару.