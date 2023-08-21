Туристический ретропоезд начнет ходить между Нижним Новгородом и Арзамасом с 26 августа

Стоимость проезда в одну сторону составит 298 рублей

ТАСС, 21 августа. Туристический ретропоезд начнет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом с 26 августа. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.

"Между Нижним Новгородом и Арзамасом будет ходить туристический ретропоезд. Пассажирский состав на паровой тяге сообщением Нижний Новгород - Арзамас начнет курсировать с 26 августа по пятницам, субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 10:46, из Арзамаса - в 17:30. Во главе нового туристического ретропоезда - паровоз П-36, в состав вошли новые комфортабельные вагоны. Стоимость проезда в одну сторону составит 298 рублей.

"В Арзамасе туристы смогут посетить историко-художественный музей и дом-музей А. М. Горького, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и другие достопримечательности", - говорится в сообщении.