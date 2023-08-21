В Дагестане организовали проверку после фотосессии двух девушек на предмет пропаганды ЛГБТ

Нарушение влечет наложение административного штрафа

МАХАЧКАЛА, 21 августа./ТАСС/. Полиция в Дагестане проводит проверку по факту фотосессии двух девушек на Сулакском каньоне. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"Полиция Дагестана проводит проверку по факту фотосессии двух девушек на Сулакском каньоне, вызвавшей широкий общественный резонанс. Действия подобного характера правоохранителями будут проверяться на предмет состава правонарушения, предусмотренного статьей 6.21. КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)", - говорится в сообщении.

Ранее в сетях распространились снимки двух девушек, где они одеты как молодожены. Местные жители против подобных фотосессий и просят правоохранителей проверить пару по закону о пропаганде ЛГБТ.

Отмечается, что нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.