Росатом готов поставить в Белоруссию комплекс для лечения онкологических заболеваний

Директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий сообщил, что идет успешное выполнение пилотных проектов по ядерной медицине

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в рамках проектов по ядерной медицине прорабатывает возможность поставки в Белоруссию в 2024 году гамма-терапевтического комплекса "Брахиум", который используется в терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщил директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.

"Мы прорабатываем вопрос поставки первого "Брахиума" в следующем году в Могилевский онкоцентр. На следующей неделе у нас будет очередное заседание рабочей группы с Минздравом именно по этому вопросу", - цитирует его агентство БелТА.

Он добавил, что идет успешное выполнение пилотных проектов по ядерной медицине, для этого с Минздравом созданы три рабочие группы. "Первая группа - по импортозамещению и поставкам медицинского оборудования тяжелого класса, вторая - по реализации крупных инфраструктурных объектов и третья - по созданию инфраструктуры для использования радиофармпрепаратов и по разработке инновационных радиофармпрепаратов", - уточнил Левицкий.

В июне, продолжил директор офиса, белорусские онкологи посетили Тульский областной онкологический диспансер, где ознакомились с аппаратом "Брахиум". "Мы получили классную обратную связь от белорусских коллег и теперь понимаем, в какую сторону нам надо развивать наши медизделия", - сказал Левицкий.

Он также сообщил, что в настоящее время идет финализация совместного предложения о разработке радиофармпрепарата в рамках проекта Союзного государства. "Надеемся до 15 сентября направить в Постоянный комитет Союзного государства подписанный всеми сторонами документ, - сказал Левицкий. - Очень надеемся, что в следующем году после заключения контракта мы выйдем уже на регистрационные испытания готового фармпрепарата".