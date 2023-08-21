В Бангладеш более 102 тыс. человек заболели лихорадкой денге с начала года

По данным Главного управления службы здравоохранения республики, это рекордный показатель

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш с начала года превысило 102 тыс., что стало новым рекордом для страны. Об этом свидетельствуют данные Главного управления службы здравоохранения республики.

Согласно отчету ведомства, за последние сутки в стране выявили 2,2 тыс. новых случаев заболевания лихорадкой. Предыдущий рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован в 2019 году, когда диагноз подтвердили более чем у 101 тыс. человек.

Число летальных исходов также продолжает расти. За последние сутки болезнь унесла жизни девяти человек, общее число ее жертв с начала года достигло 485. Этот год стал рекордным и по этому показателю: в начале августа от лихорадки денге погибли 300 человек, хотя годом ранее, когда был зафиксирован предыдущий максимальный уровень смертности, от нее умер 281 человек.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Однако вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно вызвать потенциально смертельные осложнения.