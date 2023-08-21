На Ставрополье создадут сеть муниципального общественного транспорта

Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что закупка автобусов начнется в 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья создадут сеть муниципального общественного транспорта для улучшения транспортного сообщения в регионе. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии в социальных сетях.

"Ситуация формировалась долго, были экономически обоснованные маршруты. Чтобы улучшить ситуацию, мы идем на создание муниципального транспорта. <…> Благодаря решению президента [России Владимира Путина] нам помогают покупать общественный транспорт. Мы во всех направлениях будем создавать муниципальный транспорт. Я другого выхода не вижу, как заполнить нерентабельные маршруты", - сказал он.

Владимиров отметил, что закупка автобусов начнется в 2023 году. Ранее в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта журналистам сообщали, что региону одобрено финансирование 1 млрд рублей из федерального бюджета для закупки более 200 автобусов.

Глава Ставрополья пояснил, что также будет актуализирована частота движения коммерческого транспорта. "Видимо, не хватает коммерческого транспорта. Мы разберемся с частотой движения коммерческого муниципального транспорта, и поймем, что происходит", - сказал он.

В Ставропольском крае большинство утвержденных межмуниципальных и муниципальных маршрутов автомобильного общественного транспорта обслуживают индивидуальные предприниматели или коммерческие компании.