На Ставрополье разработают программу улучшения водоснабжения отдельных поселений

Губернатор края Владимир Владимиров поручил главам территорий подготовить список поселений, где летом возникают перебои с водоснабжением

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья создадут трехлетнюю программу модернизации водоснабжения отдельных поселений. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии в социальных сетях.

"Все вопросы, связанные с водоснабжением, войдут в график. Не обещаю, что это будет решено очень быстро и даже в следующем году. Тем не менее программа будет разработана, исходя из финансовых возможностей в течение трех лет постараемся эти вопросы, связанные с водоснабжением отдельных населенных пунктов, решать", - сказал он.

В Ставропольском крае действует масштабная программа модернизации водоснабжения в регионе. Ведется ремонт существующих крупных водоводов и строительство новых сетей. Летом в крае увеличивается число жалоб на водоснабжение - из-за жары увеличивается забор воды, растет нагрузка на сети. В некоторых поселениях приходится дополнительно задействовать подвоз воды цистернами.

В понедельник в краевом правительстве журналистам сообщили, что губернатор края поручил главам территорий подготовить список поселений, где летом возникают перебои с водоснабжением. Для этих населенных пунктов разработают меры по улучшению водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей на Ставрополье составляет около 20 тыс. км. Ранее в краевом министерстве ЖКХ журналистам сообщали, что большинство водопроводных сетей построены в регионе более полувека назад. Изношенность некоторых участков превышает 80%.