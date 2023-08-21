Более 7,5 млрд рублей выделят на питание школьников в 2024 году в Петербурге

Цена на комплексные обеды с 1 января для учащихся младших классов увеличится на 3,1%, для средних и старших классов - на 3,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. В 2024 году на питание школьников в Санкт-Петербурге будет выделено 7,6 млрд рублей. Из этой суммы 1,2 млрд - федеральные средства, сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня на рабочем совещании губернатора [Петербурга] Александра Беглова с членами городского правительства одобрено постановление о стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на первое полугодие 2024 года. В общей сложности в 2024 году на эти цели планируется выделить 7,6 млрд рублей. Порядка 6,4 млрд рублей - из бюджета Санкт-Петербурга, 1,2 млрд - средства федеральной субсидии", - говорится в сообщении.

Цена на комплексные обеды с 1 января для учащихся младших классов увеличится на 3,1%, для средних и старших классов - на 3,3%. Расходы вырастут из-за инфляции и роста цен на основные продукты питания, отметили в пресс-службе.

Беглов также поручил комитету по образованию, Управлению социального питания и главам районных администраций вести постоянный мониторинг качества питания и цен на продукты в школах. Глава города потребовал обратить особое внимание на работу с обращениями родителей.

Бесплатные завтраки полагаются всем ученикам 1-4 классов. В 5-11 классах право на бесплатное питание имеют дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, ученики спортивных и кадетских классов, а также другие категории учащихся, перечисленные в статье 81 Социального кодекса Санкт-Петербурга. Решением правительства города бесплатное питание также предоставляется детям, пасынкам и падчерицам участников СВО.

В новом учебном году в Петербурге ожидается более 590 тысяч школьников. Бесплатное питание получат более 56% школьников и 26% учащихся средних профессиональных учреждений.