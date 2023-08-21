Школы Херсонской области с 1 сентября возьмут под военизированную охрану

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, постепенно в каждой школе будет внедряться система видеонаблюдения

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Посты с военизированной охраной откроют во всех школах Херсонской области в новом учебном году, чтобы обеспечить безопасность детей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Таврия" врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Невзирая на существующую опасность, школы будут работать. В каждой школе будет оборудован специальный пост. Там будет военизированная охрана, чтобы создать максимально возможные условия для безопасности. Постепенно в каждой школе будет внедряться система видеонаблюдения", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что все службы готовятся к началу учебного года, несмотря на введенное в области военное положение и продолжающийся переходный период. "Шефы-регионы очень помогают в ремонте школ - это и завезенные учебники, и специальная методическая литература, и то, что нужно для оборудования внутреннего пространства школы и пришкольной территории", - отметил Сальдо.

Врио губернатора уточнил, что с 1 сентября в области откроются 98 общеобразовательных школ, 91 дошкольное учреждение и 6 школ специального назначения. Учиться будут более 3,5 тыс. школьников. В городах Алёшки, Голая Пристань, Новая Каховка и Каховка, расположенных в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, также будут работать некоторые школы. Сальдо сообщил, что для подвоза детей в них будут использоваться желтые школьные автобусы.

Дефицит учителей в школах Херсонской области в новом учебном году сохраняется, однако все больше педагогов возвращается на работу, отметил Сальдо. "Учителей все больше и больше наших именно херсонских изъявляют желание работать в школах. Если в прошлом году их пытались запугивать с той стороны (украинской - прим. ТАСС), то в этом году уже эта тема ушла в никуда. Поэтому учителя есть", - сказал Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области призвал педагогов и средний технический персонал возвращаться на работу в школы. "Они будут обеспечены хорошей достойной оплатой, социальными возможностями, которые есть у нас", - отметил Сальдо.