На херсонском побережье Азовского и Черного морей планируют создать туристический кластер

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сейчас разрабатывается проект развития этих курортных территорий с сотнями километров пляжей

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Идея создания в Азово-Черноморском районе Херсонской области туристического кластера получила поддержку главы государства, разрабатывается проект развития этих курортных территорий с сотнями километров пляжей, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Таврия" врио губернатора региона Владимир Сальдо.

В декабре 2022 года Сальдо сообщал, что побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа будет превращено в туристический и природно-заповедный кластер, где не будет крупных промышленных предприятий.

"Важно, чтобы был не просто отдых, а отдых с оздоровлением. Президент поддержал идею, сейчас разрабатывается так называемый туристический кластер Азово-Черноморского района Российской Федерации, который предусматривает развитие всей этой сферы. Развитие будет идти как раз в направлении возобновления работы того, что есть, реконструкции и улучшения тех возможностей, которые тоже уже есть, а также строительства новых полноценных круглогодичных баз отдыха и санаториев", - сказал Сальдо.

По его словам, крупный российский бизнес обращается с просьбами о предоставлении земельных участков для строительства рекреационных объектов, где смогут отдыхать и оздоравливаться сотрудники компаний. "Большое количество хозяев, которые были здесь и уже не возвращаются и не возвратятся. Но, если возвратятся с добрыми намерениями, милости просим. Будут строить и приводить в порядок то, что есть", - добавил Сальдо.

Врио губернатора отметил, что в 2023 году туристическая отрасль не принесет значительных результатов, поскольку часть отелей стала пунктами временного размещения эвакуированных из 15-километровой прифронтовой зоны и территорий, подтопленных в результате разрушения Каховской ГЭС.

"В следующем году, похоже, будет определенный рывок. В следующем и еще через год. Эта отрасль не сразу результаты показывает. Нужно сначала ее запустить, и она запустится, потом она даст серьезное пополнение и для бюджета области, и для создания новых рабочих мест для жителей Херсонской области, и для привлекательности", - считает Сальдо.