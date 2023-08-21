В Северной Осетии молодые педагоги начнут получать надбавку в размере 70% от оклада

Надбавку введут с 1 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Все молодые педагоги Северной Осетии с 1 сентября будут получать дополнительную надбавку в размере 70% от оклада в первый год и 50% от оклада во второй год работы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"С 1 сентября все молодые педагоги Северной Осетии будут получать дополнительную надбавку в размере 70% от оклада в первый год и 50% от оклада во второй год работы. Об этом сообщил глава РСО - Алания Сергей Меняйло на ежегодном августовском совещании педагогических работников республики", - говорится в сообщении пресс-службы.

На повышение заработной платы работников системы образования будут направлены и гранты правительства Северной Осетии. На них смогут претендовать те общеобразовательные организации, которые внесли значительный вклад в качественное образование подрастающего поколения. В этом году грантовые средства получат 30 лучших городских и 30 лучших сельских школ в общем объеме 60 млн рублей.

Поручение о пересмотре системы оплаты труда учителей Сергей Меняйло давал в 2021 году. С прошлого года были введены дополнительные надбавки за непрерывный стаж работы, за проведение внеурочной деятельности, а также за статус учителя-методиста и наставника.