В Новгородской области проработают дополнительные меры безопасности гражданских объектов

Необходимость дополнительных мер вызвана атакой БПЛА на аэродром в городе Сольцы 19 августа

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Дополнительные меры безопасности гражданских объектов необходимо проработать в Новгородской области после атаки БПЛА на аэродром в городе Сольцы, которая произошла в субботу, 19 августа. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на совещании по безопасности в правительстве области.

"Аэродром - объект военный, и я уверен, что министерство обороны уже приняло все меры по усилению безопасности. Мы должны проработать дополнительные меры защищенности гражданских объектов. И это задача, безусловно, региональной власти, силового блока и руководителей крупнейших наших предприятий", - сказал Никитин.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, киевский режим в субботу около 10:00 мск совершил террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.

В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Как подчеркнули в Минобороны России, повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.

Никитин отметил, что ситуация после атаки с применением беспилотника в Новгородской области контролируемая и спокойная, все необходимые меры безопасности приняты.