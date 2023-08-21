Северная Осетия вошла в тройку лидеров в СКФО по количеству аттестованных гидов

С декабря 2022 года в регионе аттестовали 47 гидов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Северная Осетия вошла в тройку лидеров среди регионов Северного Кавказа по количеству аттестованных гидов, сообщили в пресс-службе комитета по туризму региона.

"С декабря 2022 года в Северной Осетии было аттестовано 47 гидов, из них - 1 гид-переводчик. Среди республик СКФО Северная входит в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов. Лидером остается Дагестан. Второе место занимает Ставропольский край", - говорится в сообщении.

Как пояснила и. о. председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева, несмотря на то, что гиды и экскурсоводы могут официально работать без аттестации до 1 июля 2024 года, число желающих получить документ растет. "Это связано с тем, что в регионе растет конкуренция и специалисты, имеющие подтверждение своей квалификации, пользуются большим спросом. С учетом того, что турпоток увеличивается с каждым годом, растет и потребность в профессиональных гидах", - отметила Тебиева.