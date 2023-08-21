В Северной Осетии в сентябре откроется Центр развития осетинского языка

В частности, в Центре создадут читальный зал с газетами и журналами, издающимися на осетинском языке, книгами осетинских авторов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Центр развития осетинского языка начнет работу в сентябре на базе института археологии в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло на ежегодном августовском совещании педагогических работников республики.

"Сохранение осетинского языка - наш нравственный долг перед будущими поколениями. В сентябре на базе Института археологии начнет работу Центр развития осетинского языка. Он станет площадкой для сохранения и развития нашего языка, культуры и традиций, а также научных исследований", - сказал Меняйло.

Как сообщалось, в Центре будет создан читальный зал с газетами и журналами, издающимися на осетинском языке, книгами осетинских авторов. Там будет работать кинозал. Дети смогут бесплатно заниматься вокалом, хореографией, ораторским мастерством, театральным творчеством. На базе Центра также планируется проводить выставки, национальные праздники, тематические мероприятия, посвященные памятным и историческим датам и событиям из жизни осетинского народа.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков.