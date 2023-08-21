В Саратовской области планируют возобновить пассажирские речные перевозки по Волге

Региону необходимо минимум пять судов на подводных крыльях "Валдай"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пассажирские речные перевозки по Волге планируется возобновить в Саратовской области. На данный момент региону необходимо минимум пять судов на подводных крыльях "Валдай", сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У меня в избирательном округе, в Саратовской области, города большие находятся на Волге. Нам необходимо 5-6 "Валдаев". Переговоры начнем вести уже в этом году, с тем чтобы вы заложили "Валдаи", и мы могли их получить на будущий год, через год, в зависимости от того, как у вас технологический цикл будет построен. Но точно Саратову "Валдаи" нужны", - отметил Володин во время беседы с председателем совета директоров, генеральным конструктором Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Алексеева Георгием Анцевым. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы.

Володин отметил, что региону также важны "Метеоры" для осуществления межрегиональных пассажирских перевозок в том числе Саратов - Волгоград, Саратов - Самара.

В Нижегородской области Володин провел выездное совещание думского совета по вопросам развития речного транспорта в России. Председатель Госдумы, руководители думских фракций и председатели профильных комитетов ознакомились с ходом строительства судов на подводных крыльях серий "Метеор" и "Валдай". В совещании совета приняли участие в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.