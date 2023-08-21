Согласно исследованию социологической компании CBS AXA, 27,3% респондентов положительно оценили бы такое решение официального Кишинева

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Жители Молдавии выступают против присоединения республики к санкциям ЕС и США против России. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией CBS AXA при поддержке фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ).

Согласно эти данным, 57,9% респондентов высказались против присоединения к санкциям, а 27,3% поддержали бы предложение, остальные не смогли сделать выбор или отказались ответить. Опрос проводился в период с 13 по 28 июня по репрезентативной выборке среди 1 120 граждан, погрешность, как утверждают авторы, составляет 2,5%.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединяется к санкциям Запада, поскольку они больше ударят по самой республике, чем по России. При этом она подчеркнула, что молдавские банки и авиаперевозчики соблюдают эти санкции, а правительство не будет помогать РФ обходить их в торговле.