Первый бесплатный профориентационный курс запустили для российских родителей

В пресс-службе проекта сообщили, что курс поможет родителям поддержать и направить ребенка в выборе профессии и образования

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты проекта по профориентации школьников "Билет в будущее" запустили первый бесплатный профориентационный курс "Родители в теме". Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"Специалисты проекта по профориентации школьников "Билет в будущее" подготовили бесплатный профориентационный курс "Родители в теме". Курс подходит для родителей подростков с разным опытом и подходом к воспитанию. Он поможет родителям поддержать и направить ребенка в выборе профессии и образования, а также снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка", - говорится в сообщении.

Цель курса - передать знания и инструменты, необходимые для поддержки профессионального самоопределения ребенка в современном мире.

Курс состоит из коротких видеоуроков, объединенных в пять тематических модулей: теория, практические задания, разбор реальных кейсов. Для родителей также доступны чек-листы, планировщики и памятки. Курс преподают восемь экспертов в области исследования и управления карьерой, аналитики рынка труда, психологи, а также представители коммерческих компаний, университетов и государственных структур.

По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, благодаря проекту "Билет в будущее" более 60% школьников к 10-11 классу смогли определиться с профессией. "Разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса - в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей", - сказал Есин.

Курс для родителей дополняет существующую линейку полезных и бесплатных инструментов, которые доступны после регистрации на сайте проекта.