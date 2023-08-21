Гигантские тыквы из регионов России представят в "Аптекарском огороде" в Москве

Экспозиция пройдет с 9 до 24 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выставка гигантских тыкв, выращенных в российских регионах, состоится в "Аптекарском огороде" на проспекте Мира 9-24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ботанического сада.

"С 9 до 24 сентября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка самых больших тыкв, выращенных в России, а также хризантем, суперострых перцев и других даров природы. 16 сентября - День винограда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре в пространстве выставочной оранжереи ботсада будут установлены "фантастически красивые и атмосферные фотозоны, множество красочных осенних цветов, яркие плоды" от ведущих флористов страны под руководством чемпиона по флористике Андрея Филоненко.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных семей и дошкольников.