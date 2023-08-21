Предстоятелю УПЦ запретили доступ на территорию Киево-Печерской лавры

Глава информационно-просветительского отдела церкви митрополит Климент сообщил, что правоохранительные органы пропускают на территорию лавры по спискам, в которых митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий не значится

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы пропускают на территорию Киево-Печерской лавры по спискам, полученным от одноименного музея-заповедника. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в списках не значится, рассказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Национальный заповедник создал некие списки, по которым правоохранители пропускают на территорию лавры. В эти списки вошли только священнослужители в звании монахов. Туда не внесли семинаристов и других послушников монастыря, которые теперь не могут выйти за территорию лавры, потому что их обратно не пропустят. Также доступ на территорию лавры запрещен предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию и управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию", - сказал Климент в комментарии изданию "Страна".