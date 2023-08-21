В Дагестане переименовали стадион имени Исинбаевой

Теперь он называется "Стадион "Труд"

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Стадион в Дагестане, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, переименован в стадион "Труд". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Стадион имени олимпийской чемпионки имени Елены Исинбаевой" в государственное бюджетное учреждение республики Дагестан "Стадион "Труд", - приводит пресс-служба текст постановления правительства региона.

Ранее переименовать легкоатлетической стадион, расположенный в центре Махачкалы, предложил глава Дагестана Сергей Меликов после заявлений спортсменки.

Сообщалось, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе. В своих социальных сетях она сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала номинальным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что реакция спортивной общественности на заявления Исинбаевой понятна, однако не стоит забывать о ее заслугах перед Россией.

Елене Исинбаевой 41 год, она является двукратной победительницей Олимпийских игр в прыжках с шестом (2004, 2008). На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - чемпионаты мира в помещении. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.