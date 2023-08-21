"Воины-афганцы" будут получать в Калмыкии ежегодную региональную господдержку

В регионе денежную выплату будут получать около 350 "воинов-афганцев"

ЭЛИСТА, 21 августа. /ТАСС/. Ежегодная денежная выплата воинам-интернационалистам, участвовавшим в конфликте на территории Демократической республики Афганистан, введена в Республике Калмыкия. Соответствующий указ подписал в понедельник в честь Дня офицера, который отмечается в России 21 августа, глава республики Бату Хасиков.

"Отдаем дань памяти погибшим воинам-афганцам. В следующем году исполнится 35 лет со дня вывода войск из Афганистана. Подписал указ о ежегодной денежной выплате воинам-интернационалистам, участвовавшим в конфликте на территории Демократической республики Афганистан в размере 20 тысяч рублей. Чтить подвиги земляков - наш долг", - написал Хасиков в своем Telegram-канале.

Глава республики уточнил, что власти Калмыкии продолжат оказывать всестороннюю поддержку ветеранам боевых действий вне зависимости от места службы. "Особые слова благодарности участникам СВО, которые сейчас стоят на защите нашей страны. Спасибо за службу и преданность Отчизне! Победа будет за нами!", - добавил Хасиков.

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что в Калмыкии ежегодную денежную выплату будут получать около 350 "воинов-афганцев".