ОЭК и музей современной истории России заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает совместную популяризацию энергетической отрасли

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Музей современной истории России и АО "Объединенная энергетическая компания" подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в одном из филиалов музея - квартиры Г. М. Кржижановского на Садовнической улице в Москве, сообщила пресс-служба компании.

"В событии приняли участие первые лица обеих компаний - Евгений Сергеевич Прохоров, генеральный директор АО "ОЭК" и Ирина Яковлевна Великанова, генеральный директор ГЦМСИР. Мини-экскурсия и знакомство всех участников с экспозицией, посвященной истории электроэнергетики и плана ГОЭЛРО ознаменовали собой начало мероприятия. После чего состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что энергетики впервые будут сотрудничать с объектом культуры. Главной целью этого шага является пропаганда престижа энергетической отрасли и повышение осведомленности об истории ее развития.

"Глеб Максимилианович внес огромный вклад в развитие энергетической отрасли и страны в целом, помог ей сделать огромный шаг вперед. Без него не было бы плана ГОЭЛРО - первого луча света в темной тогда России, который и определил ее дальнейшее становление. И сегодня наша компания продолжает славные традиции советских энергетиков и помогает двигать эту отрасль вперед", - подчеркнул Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.

Как добавила Великанова, "сотрудничество музея с АО "ОЭК" де-факто уже началось". "Сейчас сотрудники музея активно готовят выставку с использованием фотографий нашего фонда в центральном офисе компании, также в историческом здании на Раушской набережной, дом 8. В целом у нас более 1,3 млн экспонатов, так что я верю, что вместе мы сможем популяризовать историческое наследие", - заявила она.

Как резюмировали в пресс-службе, АО "ОЭК" ведет активное сотрудничество со многими московскими компаниями и учебными заведениями, в том числе в рамках Года Наставничества.