На Украине в Киево-Печерской лавре заблокировали монахам УПЦ доступ к складам с едой

Глава информационно-просветительского отдела церкви митрополит Климент отметил, что все коммунальные платежи до сих пор продолжает оплачивать каноническая церковь

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полиция заблокировала доступ монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступ к складским помещениям, где хранятся продукты. Об этом сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"На территории лавры есть погреба, где хранится еда. Несколько дней назад правоохранители оцепили эти помещения, и теперь у нас нет доступа к этим складам", - рассказал он в комментарии изданию "Страна".

Климент также указал, что, несмотря на заявления музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора аренды с УПЦ, все коммунальные платежи до сих пор продолжает оплачивать каноническая церковь. "Все эти полгода коммунальные платежи оплачивает монастырь "Киево-Печерская лавра", заповедник ни копейки сюда не вложил", - отметил он, добавив, что таким образом заповедник обманывает и общество, и правительство Украины.