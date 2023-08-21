В Москве пройдет два мастер-класса для детей по созданию открыток и картин

Занятия проведет Мосстройинформ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосстройинформ проведет занятия для детей по созданию открыток и картин 24 и 28 августа, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"24 августа состоится мастер-класс "Арт-открытка", где ребята создадут необычную открытку. 28 августа пройдет мастер-класс "Нестандартные рисовашки", где ребята овладеют неординарным приемам рисования с помощью акварели, акрила и гуаши. Кроме того, дети смогут выразить свои эмоции и настроение на картине, используя необычные материалы", - говорится в сообщении.

Мастер-классы пройдут бесплатно в ГБУ "Мосстройинформ" по адресу: 2-я Брестская, д. 6. Требуется предварительная регистрация на портале "Строим просто".

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на текущий момент идет прием заявок на конкурс "Арт-проект: Моя Москва" в категории "Рисунок". Уже получено более 300 работ из 19 регионов России. По двум другим направлениям - "Макет" и "Проект" - прием заявок начнется 1 сентября.

"Арт-проект: Моя Москва" - проект Департамента градостроительной политики города Москвы для детей и молодежи от 5 до 22 лет. С условиями участия в арт-проекте и требованиями к работам можно познакомиться на сайте stroimprosto-msk.ru/contests/art-proekt-moya-moskva/", - заключили в пресс-службе.