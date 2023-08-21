В Москве 24-27 августа пройдут экологопросветительские мероприятия о летучих мышах

На каждое из них необходима предварительная запись

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бесплатные экомероприятия, посвященные летучим мышам, состоятся с 24 по 27 августа на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Мосприрода подготовила порядка десяти бесплатных эколого-просветительских мероприятий, посвященных "животному года - 2023" - летучей мыши. На природных территориях столицы обитает девять видов рукокрылых, из них шесть видов занесены в Красную книгу Москвы. Некоторые летучие мыши живут на природных территориях столицы круглый год", - отмечается в сообщении.

Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих с 24 по 27 августа посетить тематические занятия, экскурсии, квесты, кружки, мастер-классы. "На мероприятиях расскажут много интересных фактов об удивительных млекопитающих, которые благодаря своему строению овладели искусством полета. Участники узнают, почему необходимо бережно относиться к рукокрылым", - анонсировали в департаменте.

Там подчеркнули, что на каждое мероприятие необходима предварительная запись. Дату и время проведения нужно уточнять по телефону. Полная афиша мероприятий размещена на сайте Мосприроды.