В нескольких городах Франции зафиксировали рекордно высокую температуру

В Лапалю показатель поднялся до 42,7 градуса по Цельсию, в коммунах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен - до 42,4 и 42,5 градуса, сообщает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Температура в нескольких городах на юге Франции поднялась до рекордных значений. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Так, в городе Лапалю (департамент Воклюз) температура достигла 42,7 градуса по Цельсию. В департаменте Дром, где объявлен красный уровень угрозы из-за жары, 42,4 и 42,5 градуса были зафиксированы в коммунах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен.

Ранее французские власти объявили красный (максимальный) уровень климатической угрозы из-за жары в четырех департаментах в южной части страны: Ардеш, Верхняя Луара, Дром и Рона.

Также сообщалось, что выше нуля поднялась температура на горе Монблан, что создает угрозу для таяния льдов.