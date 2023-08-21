В Ингушетии определили 10 победителей конкурса "Фестиваль цветов"

Они получат денежные призы из Национального фонда развития республики

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Первый республиканский конкурс "Фестиваль цветов" на лучшее оформление жителями региона своих палисадников, клумб и цветников завершился в Ингушетии. Специальная комиссия отобрала 10 победителей, которые получили денежные призы из Национального фонда развития республики, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Завершился первый конкурс "Фестиваль цветов". Из 39 конкурсантов, прошедших во второй тур, определились 10 победителей, которые получат денежные призы. По итогам конкурса первое место заняла жительница села Экажево Зейнап Галаева, которая выиграла 300 тыс. рублей, на втором месте оказалась жительница Гамурзиевского административного округа Назрани Фатима Албогачиева. Ее вознаграждение составляет 200 тыс. рублей, а третье место заняла Мовлотхан Цицкиева из села Троицкое, выигравшая 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, еще семеро участников конкурса, которые по итогам заседания комиссии заработали необходимое количество баллов, получат по 50 тыс. рублей. Главным критерием отбора было самое красивое и оригинальное оформление придомовых участков цветами и различными растениями.

"Впервые проводили этот конкурс, считаю, что он должен стать еще одной ежегодной традицией, потому что жители нашей республики показали, что творческий подход им далеко не чужд и это радует. Отмечу, что в этом году поступило 62 заявки. Искренне поздравляю победителей 2023 года и надеюсь, что они станут примером для остальных наших жителей, которые хотели бы заняться цветоводством, но не находили на это время и средства", - передает пресс-служба слова главы республики Махмуда-Али Калиматова.

В пресс-службе добавили, что награждение победителей состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Конкурс "Фестиваль цветов" проводился в Ингушетии по инициативе главы республики. Его ключевой целью является поддержка и поощрение жителей Ингушетии, занимающихся цветочно-декоративным оформлением. Также Калиматов рассчитывает, что конкурс может стимулировать жителей региона к оформлению своих городов и сел.