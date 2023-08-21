В Петербурге создадут мемориал на месте аварийной посадки Ту-124 на Неву в 1963 году

В пространство скульптуры включат QR-коды - при их сканировании можно будет увидеть 3D-реконструкцию самолета, а также получить ссылки на доступ к справочной информации, фильму о подвиге советских пилотов, электронной книге и архиву документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Закладной камень установили и освятили в Петербурге на месте будущего мемориала пилотам Виктору Мостовому и Василию Чеченеву, которые ровно 60 лет назад благополучно совершили аварийную посадку на Неву авиалайнера Ту-124 с 45 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Памятник планируют открыть в течение ближайшего года на берегу реки у места легендарной посадки - на участке набережной проспекта Обуховской обороны рядом с Финляндским железнодорожным мостом.

"Мы делаем памятник, максимально приближенный к реальности. Идея в том, чтобы каждый мог себя почувствовать в том самолете в 1963 году. Будут фрагменты настоящего лайнера - трап, крыло, окно. Будет сидение пилота, такое же, как в Ту-124 - из него человек сможет посмотреть на Неву и прочувствовать, что есть профессионал, который готов взять ответственность за твою жизнь - и спасти тебя, вытащить", - рассказала ТАСС автор концепции мемориала, искусствовед Любовь Елизаветина на церемонии открытия закладного камня, состоявшейся в понедельник вечером.

По замыслу создателей, в пространство скульптуры будут включены QR-коды - при их сканировании на экране смартфона можно будет увидеть 3D-реконструкцию самолета, лежащего на поверхности Невы, а также получить ссылки на доступ к справочной информации, фильму о подвиге советских пилотов, электронной книге и архиву документов. Съемками фильма и подготовкой книги занимается еще один участник инициативной группы по созданию мемориала, тележурналист Андрей Леонтьев.

Территорию рядом с планируемым памятником постепенно будут благоустраивать - к нему проведут освещение, высадят новые деревья. Изготовят мемориал в мастерской Петра Баранова, согласует работы петербургский комитет по градостроительству и архитектуре.

Все средства на реализацию проекта собраны группой частных лиц - резидентов Ассоциации предпринимателей "Клуб лидеров". По словам директора клуба Ольги Ивановой, средства на будущий памятник пожертвовали уже около 50 человек. Ассоциация как общественная организация оказывает проекту административную и юридическую поддержку. На уровне федеральных властей инициативу поддержали в Государственной думе.

"Первый шаг сделан, в плане согласований это было непросто. Наша цель - охватить все группы аудитории, от пожилых людей и ветеранов до маленького ребенка", - рассказала о своем взгляде на мемориал лидер инициативной группы меценатов, предприниматель Надежда Коротовских.

"Чудо на Неве"

21 августа 1963 года Ту-124 выполнял регулярный рейс по маршруту Таллин - Москва (Внуково). На борту находились семь членов экипажа и 45 пассажиров, включая одного ребенка.

После взлета экипаж обнаружил, что переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Приземлиться в Таллине было невозможно из-за тумана, и по указанию службы движения пилоты Виктор Мостовой и Василий Чеченев перенаправили борт на запасной аэродром Шоссейная (ныне Пулково). Когда самолет уже выработал топливо и должен был идти на посадку, прямо над городом у него отказали оба двигателя. Экипаж принял решение садиться на Неву.

Пролетев в 4 м над строящимся мостом Александра Невского, пилоты посадили борт на воду, в 100 м от Финляндского моста. Судно оставалось на плаву в течение часа - все 52 человека, находившиеся на борту, успешно эвакуировались, а город был спасен от разрушений. Известно, что среди пассажиров рейса был митрополит Таллинский и Эстонский Алексий (Ридигер) - будущий патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Впервые в истории - задолго до "Чуда на Гудзоне" в январе 2009 года - самолет, не имеющий специальной подготовки, смог удачно приводниться.

В новость внесена правка (00:08 мск, 22 августа) - передается с исправлением опечатки в третьем абзаце, верно - "съемками фильма и подготовкой книги"