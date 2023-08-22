На мысе Казантип в Крыму открыли для посещения ранее закрытый турмаршрут

Его протяженность составляет около 10 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Ранее закрытый пешеходный маршрут на территории "Казантипского государственного природного заповедника" протяженностью около 10 км вновь открыли для посещения, всего в этом году для туристов доступно около 30 км новых пешеходных маршрутов, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ФГБУ "Заповедный Крым", в структуру которого входит заповедник, Артур Мурзаханов.

"Маршрут "Казантип античный" - это знаковое место, куда ехали люди, это место силы. Он был закрыт из соображений безопасности, однако нам удалось запустить его так, чтобы требования безопасности были соблюдены, теперь маршрут вновь доступен для посещения. Протяженность тропы около 10 км", - сообщил Мурзаханов.

Он уточнил, что "Казантип античный" доступен для осмотра только с экскурсионным сопровождением, еще один маршрут - "Берег каменных крокодилов" - для самостоятельного посещения. Туристические тропы оборудованы навигационной разметкой, установлены информационные стенды, скамейки для отдыха, места для сбора мусора.

Еще два маршрута открыты на территории "Опукского заповедника": "Урочище Опук" протяженностью около 4 км и "Приозерный" протяженностью 5 км. Доступ на них периодически ограничиваются, в том числе из-за погодных условий. Общая протяженность новых троп на территории заповедников, входящих в структуру "Заповедного Крыма", в этом году составит около 30 км.

О тропах в окрестностях Ялты и местах отдыха

По словам Мурзаханова, на территории нескольких заповедников, входящих в структуру "Заповедного Крыма", в этом году также появятся новые места для отдыха. "Дополнительные настилы для палаток, которые пользуются популярностью как у местных жителей, так и туристов, установят на Ай-Петри, новая беседка появится также на территории "Опукского заповедника", кроме этого, рассматривается возможность дополнительных мест стоянки в окрестностях Ялты", - уточнил он.

Кроме того, в этом году на территории "Ялтинского горно-лесного заповедника" в Крыму откроется туристический маршрут "Тропа Палласа" протяженностью около шести км - он начинается от поселка Сосняк в Ялте и ведет на видовые площадки. Также на территории заповедника завершили благоустройство популярного у туристов места отдыха - Черешневого сада.

"Поднимался вопрос о переименовании сада в Сосновый бор, поскольку сейчас там растут, преимущественно, сосны. Однако по результатам голосования в соцсетях сотрудники приняли решение сохранить название, а весной 2024 года высадить на территории новый черешневый сад", - добавил собеседник агентства.

"Заповедный Крым" объединяет четыре государственных природных заповедника - "Ялтинский горно-лесной", общая протяженность туристический троп в котором достигает 147 км, "Казантипский", "Опукский", "Лебяжьи острова" и три государственных природных заказника федерального значения "Каркинитский", "Малое филлофорное поле" и "Казантипский морской".