В России отметят День Государственного флага хороводами, автопробегами и флешмобами

Так, в Архангельске, который считается родиной российского триколора, пройдет реконструкция, во время которой поднимут копию флага с яхты "Святой Петр"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. День Государственного флага РФ отметят во всех регионах праздничными мероприятиями: флешмобами, концертами, автопробегами и фестивалями. В Архангельске, который считается родиной российского триколора, пройдет реконструкция, во время которой поднимут флаг - копию флага с яхты "Святой Петр", а в Псковской области 1,5 тыс. человек соберутся в хоровод дружбы. Об этом ТАСС сообщили в администрациях городов и регионов России.

Самые большие флаги

В Новороссийске волонтеры, молодые активисты и спортсмены-альпинисты развернут Государственный флаг РФ на самой высокой точке Маркотхского хребта - горе Маркотх высотой 696 м над уровнем моря. В Туве рано утром волонтеры начнут восхождение на священную гору Догээ, которая считается буддисткой святыней, на вершине они развернут флаг России.

В Красноярске на Караульной горе раскинут триколор размером 17,5 м на 23,6 м, вес флага составит 60 кг. "Сам процесс будет сопровождаться музыкальной композицией "Флаг моего государства" в живом исполнении ансамбля ГУ МВД по краю "Голоса Енисея", - сообщили ТАСС в министерстве культуры Красноярского края. В Новосибирске в этот день на монументе Славы состоится церемония выноса триколора размером более 200 кв. м.

Фестивали и флешмобы

В Евпатории в этот день пройдет акция "Письмо солдату СВО", в рамках которой все желающие смогут написать и передать письма бойцам, находящимся в зоне СВО. В Краснодоне Луганской Народной Республики пройдет автопробег.

В Тамбовской области будет дан старт мурал-арт фестивалю под открытым небом "Квартал наставников", а в Республике Коми пройдет межрегиональный этнофестиваль "Диалог культур: северное многоцветье". В Иванове и Нарьян-Маре состоятся флешмобы "Живой флаг", в Орле волонтеры организуют серию флешмобов, во время которых молодые люди выстроятся в символические для региона фигуры, фразы или слова.

В Санкт-Петербурге частично уже прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага, так, добровольцы "Волонтерской Роты" и "Молодой Гвардии Единой России" выстроились в флаг Российской Федерации у памятника Петру Великому возле Михайловского замка. Участие приняли более 1 500 волонтеров. 22 августа город присоединится к всеобщему празднованию - запланирован предварительный показ молодежного фильма "Квест", премьера которого в общероссийском прокате состоится 24 августа.

"В День российского флага Народный фронт разместит видеоролики о триколоре с участием российских спортсменов на медиафасадах в 11 российских регионах - это Москва, Московская область, Уфа, Тюмень, Пермь, Челябинск, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. А также в офисах "Мои документы" в пяти регионах, это Санкт-Петербург, Барнаул, Воронеж, Киров, Вологда", - сообщили в пресс-службе Народного фронта.

О празднике

День Государственного флага Российской Федерации учрежден в 1994 году указом президента и отмечается 22 августа. Посвящен возрожденному флагу Российской Федерации - России - "национальному триколору".