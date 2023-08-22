В "Лужниках" состоится праздничный концерт ко Дню флага России

Перед зрителями выступят Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Пилот" и другие исполнители и группы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Концерт, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации, состоится в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" во вторник, 22 августа. Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп, среди которых Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр", сообщили на официальном сайте мэра столицы.

"На Большой спортивной арене выступят легенды русского рока: Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации"), Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа "Серьга", "КняZz", "Чиж & Co", "Наши", "Пилот", "123-й полк" и "7Б". Главной темой музыкальной программы станут цвета флага. Во время концерта зрителям напомнят их значение и историю, расскажут, почему именно они символизируют нашу страну, - говорится в сообщении. - Поддержат тематику и создадут ощущение полного погружения впечатляющие звуковые и визуальные спецэффекты. Так, крыша Большой спортивной арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Это смогут увидеть жители разных районов Москвы".

Начало запланировано на 17:00. Посещение концерта бесплатное по предварительной регистрации.

Московский урбанистический форум открылся в столице 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером форума.