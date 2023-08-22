Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем государственного флага

Спецкор ТАСС на Международной космической станции Дмитрий Петелин отметил, что флаг страны олицетворяет ее независимость и многовековую историю

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем Государственного флага России. Видеозапись поздравления распространил Роскосмос.

"Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Государственного флага России!" - сказал Прокопьев. "Флаг - самый узнаваемый символ нашего государства в мире, и мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны", - добавил он.

Дмитрий Петелин отметил, что флаг страны, как и другие символы, олицетворяет ее независимость и многовековую историю. "Даже в космосе изображение флага напоминает нам о Родине, которая доверила нам работать за пределами Земли", - отметил космонавт.

Андрей Федяев пожелал россиянам благополучия и процветания, здоровья и единства. "Наш общий созидательный труд для укрепления России будет лучшим подтверждением любви к Родине", - отметил он.

"С праздником!" - сказали космонавты хором.