Путин поздравил россиян с Днем флага

Президент России назвал его символом единства

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага и назвал российский триколор символом единства страны.

"Россия - тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг - это символ нашего единства", - сказал глава государства. Он также обратил внимание на то, что российский триколор, который начали использовать в качестве символа России при Петре I, вновь подняли над страной 22 августа 1991 года.

"C этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны", - подчеркнул Путин. Он выразил уверенность, что государственный флаг всегда будет вдохновлять на то, чтобы идти только вперед, до победы, а также "утверждать славу России".

22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР". Согласно документу следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. В 1993 году вышел указ о Государственном флаге России, которым лазоревый цвет полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. День флага был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году.