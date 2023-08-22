Депутат Госдумы объяснил, что нельзя делать с флагом России

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов подчеркнул, что за надругательство над флагом страны предусмотрено уголовное наказание

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россияне могут поднимать триколор во время семейных торжеств, вывешивать его на жилых домах, личных автомобилях и приносить на публичные мероприятия. За надругательство же над флагом страны предусмотрено уголовное наказание. Это пояснил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

День Государственного флага РФ отмечается 22 августа, официальный праздник был установлен в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.

Что позволяет закон

Бессарабов пояснил, что описание флага и порядок его официального использования установлен Федеральным конституционным законом "О Государственном флаге Российской Федерации", который был принят в 2000 году.

"В этот закон не единожды вносились изменения вместе с ростом патриотизма в стране, уважения к государству и к его символам, в том числе и к флагу. Если изначально в статье шестой закреплялось, что государственный флаг поднимается и устанавливается во время официальной церемонии и других торжественных мероприятий, проводимых, прежде всего, федеральными государственными органами власти, органами местного самоуправления, в последующем были внесены изменения, которые позволяют государственные флаг Российской Федерации поднимать во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, а также во время, обращаю внимание, семейных торжеств", - рассказал депутат.

Он подчеркнул, что использование флага должно сопровождаться уважительным отношением к государственному символу России.

"Россияне могут беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, личных автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году. Что нельзя делать с флагом? Надругательство над флагом России - уголовно-наказуемое деяние, за которое предусмотрено наказание. Надругательством, например, будет считаться публичное выражение неуважения к государственному символу - его намеренное сожжение, уничтожение или повреждение", - добавил первый зампредседателя комитета Госдумы.