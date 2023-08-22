21 августа, 21:46

Эксперты заявили о росте числа фейковых ресурсов в Telegram на русском языке в I полугодии

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Кроме того, выросло количество фишинговых доменов, которые имитируют российские онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы

МОСКВА, 22 августа./ТАСС/. Количество фишинговых ресурсов в мессенджере Telegram на русском языке в первом полугодии 2023 года выросло в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего мошенники подделывали ресурсы под онлайн-платформы "Кинопоиск" и ivi.ru, а также под музыкальный сервис "VK Музыка", сообщили ТАСС в пресс-службе работающей в сфере кибербезопасности российской компании Angara Security.

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"Около 5 тыс. фишинговых Telegram-ресурсов было зарегистрировано в первом полугодии 2023 года, что в пять раз больше, чем в прошлом году", - сказали в пресс-службе.

Эксперты также отмечают рост количества фишинговых доменов, которые имитируют российские онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы. Их число увеличилось на 10% и 15% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Наибольшей популярностью среди мошенников пользуются ресурсы kinopoisk.ru и ivi.ru. Среди музыкальных сервисов популярным доменным именем среди мошенников оказался "VK Музыка".

В свою очередь объем мошеннических сайтов в сегменте цифровых сервисов электронных и аудиокниг уменьшился на 20%, так как основным каналом для распространения книг стали телеграм-каналы, добавили в пресс-службе. 

Теги:
Россия
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