ООН: внедрение технологий ИИ скорее приведет к росту занятости, чем к ее снижению

Эксперты отметили, что большинство рабочих мест могут быть автоматизированы лишь частично

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) с высокой степенью вероятности приведет к увеличению занятости в мире, нежели к ее снижению. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Генеративный искусственный интеллект скорее численно увеличит, нежели ликвидирует рабочие места", - отметили эксперты. По их мнению, большинство рабочих мест могут быть автоматизированы лишь частично. "Таким образом, наибольшее влияние этой технологии, скорее всего, будет заключаться не в ликвидации рабочих мест, а в потенциальном изменении их качества, особенно в том, что касается интенсивности и автономности труда", - подчеркивается в исследовании. В МОТ обратили внимание на тот факт, что наибольшему риску ликвидации в связи с развитием генеративного ИИ подвергаются рабочие места, связанные с канцелярской работой: почти четверть выполняемых в этой сфере трудовых функций расценивается авторами доклада как "сильно уязвимые".

В странах с высокими доходами на душу населения около 5,5% вех занятых трудятся на рабочих местах, которые могут пострадать от автоматизации, связанной с развитием генеративного ИИ. В государствах же с низкими доходами "риск автоматизации затрагивает лишь около 0,4% рабочих мест". Потенциал увеличения числа рабочих мест "почти одинаков во всех странах", и это дало основание авторам доклада предположить, что при правильной политике новая волна технологических преобразований "может принести значительные выгоды развивающимся странам".

Согласно исследованию, автоматизация, связанная с генеративным ИИ в большей степени затронет рабочие места, занимаемые женщинами. Это связано с "чрезмерно высокой занятостью женщин на канцелярской работе, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода". Эксперты считают, что социально-экономические последствия развития генеративного ИИ будут во многом зависеть от качества управления его внедрением. Они ратуют в этой связи за разработку "политики, поддерживающей упорядоченный, справедливый и основанный на консультациях переход" к технологиям генеративного ИИ. Мнение работников, их обучение и адекватная социальная защита имеют ключевое значение для управления процессом такого перехода, отметили авторы доклада. В МОТ предупредили: есть риск, что от внедрения новых технологий ИИ "выиграют лишь несколько хорошо подготовленных стран и участников рынка".