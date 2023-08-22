В ДВФУ заявили о росте на треть количества заявлений на обучение иностранцев

География студентов Дальневосточного федерального университета увеличилась до 89 стран

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Число заявлений на обучение иностранных студентов в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) выросло на треть - до 4 тыс. География обучающихся увеличилась на 10 стран - до 89, сообщил ТАСС проректор по международным отношениям, директор Восточного института - Школы региональных и международных исследований ДВФУ Евгений Власов.

"Несмотря на внешние вызовы, университет сохраняет высокий уровень интернационализации, что подтверждается результатами приемной кампании. В 2023 году желание учиться в ДВФУ выразили более 4 тыс. человек из 89 стран, что превысило показатели 2022-2023 учебного года на 1 тыс. заявок и на 10 стран увеличило географию обучающихся. Университет принимает иностранных студентов как из традиционных направлений - Китая, Вьетнама, Индии, Колумбии, Эквадора, Ирана и Узбекистана, так и расширяет географию - в 2023 году впервые были поданы заявки на обучение из таких стран как Франция, Канада, Буркина-Фасо, Бахрейн, Южный Судан", - рассказал Власов.

Он отметил, что в 2023 году у иностранцев пользуются популярностью программы на русском языке - "Лечебное дело", "Биотехнология" и другие. Абитуриенты из Колумбии и Эквадора уже окончили подготовительное отделение для иностранных граждан в Центре русского языка и культуры ДВФУ и успешно сдали вступительные испытания в вузе.

"Хорошая академическая база нашего образования широко известна в мире, и выбор русскоязычных программ обусловлен заинтересованностью граждан Латинской Америки в продолжении обучения в России и в дальнейшем повышении квалификации", - пояснил собеседник агентства.

Власов подчеркнул, что ядро партнерской сети ДВФУ составляют вузы и научные организации из дружественных стран (Китай, Вьетнам, Таиланд, Малайзия), и международная обстановка мало влияет на взаимодействие с ними. "2023 год в целом ознаменовал возобновление насыщенного взаимодействия с партнерами из КНР после трехлетней коронавирусной паузы. ДВФУ посетили более 50 китайских делегаций, в том числе состоялся визит Чэнь Вэньцина, который входит в состав Политбюро ЦК Компартии Китая. Кроме этого, университет организовал четыре летние школы, на которых студенты и школьники Китая познакомились с русской культурой, научными проектами и лабораторным комплексом ДВФУ", - рассказал он.