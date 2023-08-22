Более четверти опрошенных россиян скрывают посты в соцсетях от коллег и руководства

В исследовании Rambler&Co сказано, что 50% респондентов не считают себя активными пользователями социальных сетей

МОСКВА, 22 августа./ТАСС/. Более четверти россиян (28%) скрывают в социальных сетях личные посты от всех коллег, часть из них скрывает публикации только от руководства. Об этом сообщается в исследовании Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"50% респондентов не считают себя активными пользователями соцсетей - они больше читают других, чем выкладывают посты сами. 22%, напротив, показывают в них свою жизнь открыто и для всех. <...> Согласно опросу, 28% скрывают некоторые посты в соцсетях от коллег и руководства. <...> 16% скрывают личные публикации от всех коллег, а 12% - только от руководства", - сообщается в исследовании.

Также 44% опрошенных россиян, имея все возможные контакты человека, предпочтут именно позвонить по рабочим вопросам, 26% напишут на электронную почту, 24% - в мессенджер, 6% - в соцсети, уточняется в исследовании.

43% респондентов не желают общаться в рабочей переписке с помощью голосовых и видеосообщений, уточняется в исследовании. 24% считают их допустимыми только в чатах с близкими коллегами, но не с деловыми партнерами. 19% не видят ничего плохого в их присутствии в рабочих чатах, каждый десятый использует их только в случае, когда заняты руки и надо ответить срочно, а 4% - если есть функция текстовой расшифровки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 10 по 17 августа 2023 года, охват составил 159 205 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.