В Иркутской области прокомментировали вероятность утечки отходов БЦБК в Байкал

В картах-накопителях с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината хранится порядка 6,5 млн тонн отходов производства

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Карты-накопители с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, несмотря на обильные осадки, имеют запас емкости, чтобы принимать дождевые и талые воды, не допуская утечки. Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

"Данные еженедельного мониторинга уровня надшламовых вод, проводимого Дирекцией по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба, показывают, что в настоящее время практически на всех картах обеспечен запас по уровню надшламовых вод, требуемых Ростехнадзором, - более 50 см, и достаточен для приема объемов дождевых и талых вод в 2023 году с учетом возможности перераспределения вод между картами силами дирекции", - сообщила министр.

Кроме того, Трофимова сообщила, что продолжается экспертиза проектной документации на реконструкцию селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Они необходимы для того, чтобы защитить населенные пункты и Байкал от схода селевых потоков, вместе с которыми в озеро могут попасть отходы комбината. Всего планируется реконструировать 9 селезащитных сооружений общей протяженностью около 22 км на реках в трех муниципальных образованиях. Ориентировочная стоимость работ по реконструкции составляет 6,3 млрд рублей. Правительство Иркутской области прорабатывает вопрос привлечения средств федерального бюджета.

Карты находятся на берегу Байкала, в них хранится порядка 6,5 млн тонн отходов производства. В июле этого года, когда в регионе начался дождевой паводок, правительство Иркутской области сообщало, что планируется возобновить работу локальных очистных сооружений в районе БЦБК, чтобы при необходимости оперативно снижать уровень опасных надшламовых вод в картах и не допустить утечки отходов в Байкал.

В 2019-2020 годах во время сильных дождей возникала угроза переполнения карт и утечки отходов в озеро Байкал. Чтобы этого не допустить, были смонтированы локальные очистные сооружения и надшламовые воды откачивались. Летом 2023 года в регионе также идут обильные осадки.

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год. Комбинат был градообразующим предприятием города Байкальска, где сейчас проживают 12,5 тыс. человек. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к ликвидации отходов БЦБК.