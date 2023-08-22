В Хабаровске масштабную модернизацию очистных сооружений планируют начать в 2024 году

На сегодняшний день готова проектно-сметная документация

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. МУП города Хабаровска "Водоканал" в следующем году приступит к работам по дополнительной модернизации очистных сооружений. Об этом сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на мэра города Сергея Кравчука.

"Со следующего года мы подаем заявку в краевую адресную инвестиционную программу. Это наша совместная работа с правительством Хабаровского края. Она позволит привлечь дополнительные средства для дальнейшего совершенствования работы очистных сооружений Хабаровска. В городе сейчас строится много новых домов, которые нужно подключать к системе канализации. Мы будем подавать заявку на сумму порядка 2,3 млрд рублей. На сегодня готова проектно-сметная документация. Со следующего года "Водоканал" приступит к полномасштабным работам по реконструкции очистных сооружений", - сказал Кравчук.

Сейчас на очистных сооружениях региональной столицы идет реконструкция - специалисты устанавливают новое отечественное оборудование. В частности, работы ведутся на вторичных радиальных отстойниках. Их начали еще в 2021 году, тогда был заменен первый отстойник. В этом году приведут в нормативное состояние второй и третий. В 2024 году обновят четвертый. Реконструкция идет по инвестиционной программе водоканала, рассчитанной на 2021-2024 годы. Как уточнили ТАСС в администрации, до сих пор все оборудование очистных сооружений было иностранным, оно требует замены.

Реализацию программы проверил глава города. Он отметил, что новое российское оборудование действует без сбоев. Стоки очищаются до 95%. Мероприятия по улучшению экологического состояния Амура и санитарной обстановки в городе находятся на постоянном контроле мэра. Городские власти сотрудничают по этим вопросам с краевым советом Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы".

"Сотрудничество с МУП города Хабаровска "Водоканал" позволило наладить системную работу по очистке береговых зон реки Амур, проведению экологического мониторинга прибрежных территорий, а также сформировать систему экологического просвещения детей и взрослых в сфере рационального использования водных ресурсов", - сказал председатель совета Владимир Сидоров.

За 5 лет было проведено 23 экологических акции с участием более 3 тыс. человек, выявлено и ликвидировано более 30 несанкционированных свалок, очищено более 40 километров береговых зон, собрано и вывезено на захоронение более 1,5 тыс. куб. м отходов, ликвидировано свыше 25 источников сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.