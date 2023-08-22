"Известия": число неплательщиков по кредитам достигло 17,7 млн в I полугодии

Общая сумма задолженности россиян составляет 2,5 трлн рублей, отмечает газета

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число неплательщиков по банковским кредитам в 2023 году увеличилось на 3,3 млн, достигнув отметки в 17,7 млн. Годом ранее в этот же период их число составляло 14,4 млн, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что количество дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций увеличивается каждый год. По итогам первого полугодия 2020 года количество должников составляло 9 млн, в 2021 году - 12 млн, в 2022 году - 14,4 млн. По информации газеты, с должников планируется взыскать 2,5 трлн рублей.

Как сообщают "Известия", в рамках сбора долгов судебные приставы принимают все предусмотренные законодательством меры. В ФССП газете пояснили, что принудительное погашение займов осложняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам и оплате коммунальных услуг, а также их закредитованность.

Президент саморегулируемой организации "НАПКА" Эльман Мехтиев рассказал "Известиям", что статистика ФССП говорит о стратегии взыскания кредиторов. "Сейчас доля судебного взыскания находится на достаточно высоком уровне - порядка 50-80% в зависимости от финансовой организации", - отметил он.