22 августа, 01:42

В школах Сахалина введут занятия по спортивному лазертагу

Посещать их смогут учащиеся в возрасте до 10 лет

ТАСС,  22 августа. Занятия по спортивному лазертагу вводятся в школах Сахалинской области в новом учебном году, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

"В новом учебном году в школах Сахалинской области вводятся занятия по спортивному лазертагу. Посещать их смогут учащиеся в возрасте от 10 лет. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали министр образования региона Анастасия Киктева и руководитель регионального отделения Федерации лазертага, депутат Сахалинской областной Думы Алексей Плотников", - говорится в сообщении.

Методическую поддержку окажут специалисты учебного центра "Авангард". Спортивным лазертагом там занимаются с детьми больше полугода в рамках проведения патриотических смен.

"Игра совершенно безопасна, но тем не менее развивает в ребятах физическую активность, стратегические навыки, работу в команде и на результат. Ко всему, она соответствует духу времени благодаря лазерным технологиям. Мы будем развивать данное направление и делать этот спорт доступным для наших детей и молодежи", - подчеркнул Алексей Плотников, слова которого приводятся в сообщении.

Лазертаг - командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. В 2021 году в России создана Федерация лазертага, летом 2023 года лазертаг включен во Всероссийский реестр видов спорта. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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