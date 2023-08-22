Дипломат РФ рассказал, что ИКТ-мошенники из-за рубежа годами крадут деньги у россиян

Дмитрий Букин отметил, что эти преступники находятся в одной стане, но не уточнил, в какой именно

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Российские граждане уже на протяжении десятилетия страдают от использующих информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) мошенников одной из зарубежных стран. Об этом заявил в понедельник заместитель главы делегации РФ Дмитрий Букин, выступая на шестой сессии спецкомитета по разработке всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

"Я бы хотел отметить, что ИКТ-преступники из этого государства опустошают карманы российских граждан уже практически 10 лет, - сказал он, не уточнив, какую именно страну имеет в виду. - Только в одном, нестоличном городе этой страны действуют порядка 300 мошеннических кол-центров, которые работают не только в отношении российских граждан, но и в отношении граждан других государств", - сказал он.

Российский дипломат добавил, что "сейчас эти кол-центры ведут активный набор сотрудников со знанием не русского языка, а языков стран Европейского союза".

В феврале 2023 года Банк России сообщил, что число случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году сократилось впервые за семь лет - на 15,31%, до 877 тыс. Помимо этого, ЦБ инициировал блокировку более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году.