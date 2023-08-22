В РФ почти 80% опрошенных поддержали идею показывать в школах патриотические ролики об СВО

Согласно опросу аналитического центра университета "Синергия", 46% сторонников инициативы считают, что такие видео прежде всего должны содержать интервью с участниками спецоперации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Почти 80% россиян поддержали инициативу показывать патриотические видеоролики о специальной военной операции (СВО) в школах, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса аналитического центра университета "Синергия".

Опрос проведен среди 5 тыс. жителей всех российских регионов от 18 лет. Ранее Министерство просвещения РФ поддержало такую инициативу первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду"). В ответе замглавы ведомства Татьяны Васильевой, имеющемся в распоряжении ТАСС, отмечалось, что такие материалы важно использовать в рамках предмета истории, а также внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.

"Большинство граждан России (79%) поддерживают инициативу по показу в школах патриотических видеороликов о спецоперации на территории Украины. Против этой идеи выступает примерно каждый 10-й опрошенный (12%), еще 9% относятся к ней нейтрально", - говорится в исследовании.

По мнению 46% сторонников инициативы, патриотические видеоролики прежде всего должны содержать интервью с участниками СВО. 35% респондентов, поддержавших идею, отметили, что необходимо делать упор на аналитику со стороны экспертов, которые бы разъясняли школьникам причины и задачи спецоперации. 19% опрошенных считают, что в основе информационных материалов должны лежать репортажи с места проведения боевых действий.

Главными целями видеороликов, по данным 44% респондентов, являются формирование чувства патриотизма у школьников, воспитание уважения к защитникам отечества (31% респондентов) и объективное информирование о ходе СВО (25%). Около 53% россиян считают, что показывать такие ролики следует раз в неделю, 31% - дважды в неделю.

"Примечательно, что большинство россиян (76%) заметили, что патриотический контент о спецоперации блокируется иностранными видеосервисами и соцсетями", - отмечается в исследовании.