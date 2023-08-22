Более 70% опрошенных россиян считают возможным совмещать рождение детей с карьерой

Противоположного мнения придерживаются 21% респондентов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (72%) считают, что совмещать рождение детей и карьеру сложно, но возможно. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала о здоровье и медицине "Доктор" и платформы hh.ru (имеются в распоряжении ТАСС).

"На вопрос, можно ли легко совмещать учебу и работу с рождением и воспитанием детей, только 6% ответили однозначно утвердительно, при этом большинство (72%) все же полагают, что совмещение организовать непросто, но возможно. 21% уверены, что совмещать не получится, и 2% дали ответ "Другое", пояснив, что все зависит от работы и возраста детей", - говорится в результатах исследования.

На вопрос, по каким причинам некоторые женщины не совмещают материнство и карьеру, ответы распределились следующим образом: страх потерять рабочее место (55%), не хватает средств (54%), хочется пожить для себя (49%), отсутствие у работодателей нужных условий (43%), страх потерять квалификацию (29%), недоступность или низкое качество медицинской помощи (12%). Также 43% респондентов считают, что современная женщина должна выбирать между рождением детей, образованием, карьерой и работой. Еще 41% респондентов с этим не согласны.

Оптимальным возрастом, с точки зрения здоровья матери и ребенка, для рождения детей большинство (61%) опрошенных назвали период с 25 до 34 лет, треть полагают, что это возраст с 18 до 24 лет, возраст с 35 до 44 лет назвали 4%, 45 лет и старше назвал 1% респондентов. С точки зрения карьеры, лучшим возрастом для рождения ребенка соискатели считают период с 25 до 34 лет (38%), с 18 до 24 лет назвали 20%, 35 лет и старше - 23%, "любой возраст" - 7%, никакой - 9%.

Говоря о факторах, которые важны для женщины при принятии решения о материнстве, опрошенные выделили финансовую ситуацию в семье (76%), собственное состояние здоровья (52%), отношения в семье (48%), условия декрета и здоровье будущего ребенка - по 28%, планы на карьеру (20%), доступность и качество медицинской помощи (13%), а также меры поддержки государства (11%).

Всероссийский опрос "Дети или карьера?" проводился в онлайн-формате с 27 июля по 11 августа 2023 года. В нем приняли участие 1,9 тыс. российских работников и соискателей, из которых 32% мужчины и 68% женщины.