В Алтайском крае начала работу летняя школа по развитию искусственного интеллекта

К обучению допустили 65 студентов, магистров и аспирантов вузов России

БАРНАУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Летняя школа по развитию искусственного интеллекта (ИИ) SMILES-2023 впервые начала работу в Алтайском крае. К очному участию после конкурсного отбора допустили 65 человек из 700 подавших заявки, сообщили ТАСС в пресс-службе Сколтеха.

"Уникальность SMILES-2023 на Алтае в том, что это первый для Сколтеха опыт выездных школ (до сих пор подобные мероприятия проводились только на кампусе в Москве). Белокуриха Горная была выбрана в качестве площадки проведения SMILES в том числе потому, что это совершенно новый туристический кластер с уникальной природой, поэтому одна из дополнительных задач школы - привлечь внимание к этому красивейшему региону и способствовать его развитию", - рассказали в пресс-службе.

После конкурсного отбора к очному участию в SMILES-2023 были приглашены 65 студентов, магистров и аспирантов вузов России. В ходе 12-дневного интенсивного курса они смогут изучить современные направления в машинном обучении и применить их для решения сложных инженерных задач.

Одной из составляющих школы станет хакатон "Методы искусственного интеллекта для решения индустриальных задач", в рамках которого студенты смогут поработать вместе с учеными. Участники разобьются на команды до четырех человек, их задачей будет проработать проекты, которые в дальнейшем будут представлены на конкурсе по завершении обучения. Для реализации проектов участникам школы будет предоставлен доступ к первому в России петафлопсному суперкомпьютеру "Жорес".

"Победители хакатона смогут дальше развивать проекты, мы постараемся их поддержать по мере сил и возможностей Сколтеха. Школа - это только первый шаг. Мы хотим зажечь искру - интерес к технологиям ИИ и дать понимание отраслей и широты охвата применения технологий ИИ", - процитировала пресс-служба руководителя Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха и организатора проекта, профессора Евгения Бурнаева.

SMILES-2023 реализуется при поддержке федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика".