Число нотариальных сделок с жильем в России в I полугодии увеличилось на 9%

Чаще всего к услугам нотариусов при купле-продаже недвижимости прибегают жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Свердловской и Челябинской областей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россияне стали больше задумываться о безопасности недвижимости, которую приобретают. Количество нотариальных сделок с жильем в России в I полугодии 2023 года увеличилось на 9%, до 282 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

По статистике, больше всего услуги нотариусов при купле-продаже жилья востребованы в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Свердловской и Челябинской областях. Также в десятку вошли Татарстан, Самарская и Ростовская области, Башкортостан и Краснодарский край.

Все чаще в нотариальные конторы приходят и за удостоверением сделок по купле-продаже, дарению земельных участков со строениями, добавили в ФНП. Этот показатель за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 6%, до почти 88 тыс. сделок. В десятке лидеров - Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Ленинградская, Волгоградская, Московская и Ростовская области, Татарстан, Дагестан и Башкортостан.

Нотариальная форма сделки дает правовые гарантии для ее участников и защищает от мошенничества, подчеркивают в палате. "Особенно это актуально для вторичного рынка, поскольку количество преступлений в этой сфере постоянно увеличивается, из-за чего все больше людей теряют и крышу над головой, и крупные суммы денег", - рассказали в ФНП.